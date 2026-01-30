Milano blindata per le Olimpiadi il questore | Abbiamo un importante sistema di sicurezza integrato

Milano si presenta blindata in vista delle Olimpiadi invernali 2026. Le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli, installando un sistema di sicurezza integrato su tutta la città. La questura assicura che tutto è pronto per garantire la sicurezza di atleti, visitatori e rappresentanti istituzionali che arriveranno da ogni parte del mondo. La città si sta preparando a vivere un evento che promette di essere grande, con mezzi e personale pronti a intervenire in caso di bisogno.

Milano si prepara ad accogliere atleti, visitatori, staff e capi di Stato in arrivo da tutto il mondo per le Olimpiadi invernali 2026. Una sfida non solo sportiva per l'Italia ma anche organizzativa e di sicurezza per la città. Per affrontarla "sono state aggregate da altre realtà oltre duemila persone che contribuiranno ai servizi", ha detto il questore Bruno Megale, che ha assicurato: "Siamo pronti in materia di sicurezza. Abbiamo un importante sistema di sicurezza integrato". Saranno invece off limits a tutti i non autorizzati (e chiuse al traffico) per ragioni di sicurezza le aree in cui si svolgeranno gli eventi destinati alle autorità in arrivo a Milano.🔗 Leggi su Milanotoday.it

