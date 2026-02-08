Firenze donato alla Fondazione Spadolini un prezioso fondo risorgimentale

Firenze si prepara a ricordare la Repubblica Romana del 1849. Questa mattina, l’avvocato Simone Aiazzi ha consegnato alla Fondazione Spadolini un importante fondo risorgimentale. Si tratta di documenti originali appartenenti al padre, Anton Luigi Aiazzi, un avvocato fiorentino e grande appassionato di storie legate alla Repubblica di Giuseppe Mazzini. La donazione arricchisce il patrimonio storico della fondazione e permette di conservare meglio le testimonianze di quel periodo.

Firenze, 8 febbraio 2026 – In occasione della ricorrenza della Repubblica Romana del 1849, l'avvocato Simone Aiazzi - Segretario regionale del Movimento Repubblicani Europei - ha donato alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia un cospicuo nucleo di documenti d'epoca appartenenti al fondo risorgimentale del padre, Anton Luigi Aiazzi, avvocato repubblicano fiorentino e appassionato collezionista di testimonianze legate alla Repubblica di Giuseppe Mazzini. Il fondo comprende decreti, lettere, manifesti, delibere, circolari e ordini militari emanati da ministri e triumviri, dai comandi generali e dalla Guardia civica, ed offre uno spaccato vivido della breve ma intensa esperienza della Repubblica Romana come stagione storica in cui ideali politici, fede civile e tensioni internazionali si intrecciarono in modo spesso drammatico.

