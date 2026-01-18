Previsioni meteo per Avellino – 18 gennaio 2026

Le previsioni meteo per Avellino il 18 gennaio 2026 indicano una mattinata caratterizzata da nubi basse e nebbia, che si dissolveranno nel corso della giornata. Nel pomeriggio e in serata sono previste schiarite, con condizioni atmosferiche generalmente stabili. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni locali.

Ad Avellino, il 18 gennaio 2026, la mattinata sarà caratterizzata da nubi basse e banchi di nebbia che si diraderanno progressivamente, lasciando spazio a schiarite nel corso della serata. Non sono previste precipitazioni. Nel corso della giornata la temperatura massima raggiungerà i 13°C, mentre la minima toccherà i 6°C.Lo zero termico si posizionerà a 1983 metri.I venti soffieranno moderati da Nord-Nordest al mattino e da Nordest nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

