Previsioni meteo per Avellino – 5 febbraio 2026

A Avellino il 5 febbraio 2026 si aspetta una giornata all’insegna del cielo coperto. Le nuvole saranno fitte e ci saranno deboli piogge durante la mattinata, che poi si diraderanno nel pomeriggio e in serata, lasciando spazio alle prime schiarite. La giornata sarà grigia, ma niente pioggia forte, e le condizioni miglioreranno nel corso della sera.

Ad Avellino il 5 febbraio 2026 i cieli si presenteranno molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge nel corso della giornata, in attenuazione dalla sera quando sono attese schiarite. Sono previsti complessivamente 6 mm di pioggia.La temperatura massima raggiungerà i 12°C, mentre la minima sarà di.

