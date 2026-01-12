Foligno in festa per il patrono veglia dei giovani e incontro con Gino Cecchettin

Foligno si prepara alle celebrazioni del patrono Feliciano con due eventi dedicati ai giovani. La Pastorale Giovanile organizza, venerdì 16 gennaio, una veglia di preghiera in Cattedrale, con la testimonianza del Cardinale Domenico Battaglia. Mercoledì seguirà un incontro con Gino Cecchettin. Questi appuntamenti offrono un’occasione di riflessione e di incontro per la comunità, nel rispetto della tradizione e della spiritualità locale.

La Pastorale Giovanile di Foligno promuove due appuntamenti in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono Feliciano: venerdì 16 gennaio la Veglia di preghiera dei giovani in Cattedrale con la testimonianza dell’Arcivescovo metropolita di Napoli, il Cardinale Domenico Battaglia; mercoledì. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: "Violenza di genere: essere agenti del cambiamento - Incontro con Gino Cecchettin"

Leggi anche: La voce di Gino Cecchettin tra i giovani, per trasformare il dolore in impegno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Celebrazione del Patrono - Venerdì la Festa del Patrono di Foligno che, per la prima volta, sarà celebrata nella Cattedrale da poco riaperta. lanazione.it

Festa del patrono San Feliciano. I parcheggi saranno gratuiti - Parcheggi gratuiti, domani e sabato, in occasione della festa del Patrono, San Feliciano e della fiera. lanazione.it

Foligno in festa per il patrono - Dopo otto anni Foligno torna a festeggiare il santo Patrono all'interno della cattedrale . rainews.it

FESTA DI SAN FELICIANO: LA TUA VOCE, LA MIA STRADA Venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 19.00 presso la Cattedrale di San Feliciano (Foligno) il Servizio diocesano di pastorale giovanile ha organizzato l'annuale veglia di preghiera dei giovani, per oma - facebook.com facebook