Ascoltata la proposta del Milan | una commissione si occuperà dei prezzi per i biglietti nei settori ospiti

Il Milan ha avanzato una proposta in Lega riguardante i prezzi dei biglietti nei settori ospiti. Come risposta, è stata annunciata l'istituzione di una commissione dedicata a valutare e regolamentare questa tematica, con l'obiettivo di affrontare le questioni legate ai costi e alle modalità di accesso per i tifosi ospiti.

Novità sul tema biglietti settore ospiti: verrà istituita una commissione dopo la proposta avanzata in Lega dal Milan. Inoltre, anche le parole di Giorgio Furlani dopo l'assemblea di oggi. Pianetamilan.it Commissione dedicata al prezzo biglietti settore ospiti, Furlani: "Continueremo a spingere per risultato concreto" - (ANSA) – MILANO, 12 DIC – "Siamo felice che Lega Serie A abbia deciso di approfondire la nostra proposta, istituendo una Commissione dedicata all'interno nella ... milannews.it