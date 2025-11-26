Sono già in vendita, i biglietti per assistere alla sfida Siena-Seravezza Pozzi (domenica alle 14,30) dagli spalti del Franchi. I tagliandi saranno disponibili online sul sito Etes.it e negli esercizi autorizzati: tabaccheria Il Chiasso Largo, oggi domani e venerdì dalle 9,30 alle 19, sabato dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,3 alle 19, domenica dalle 10 alle 13; sede del Siena Club Fedelissimi, domani e venerdì dalle 21,30 alle 24 e domenica mattina dalle 10 alle 13,30. Siena Fc store ufficiale (San Domenico, piazza Madre Teresa di Calcutta), oggi e venerdì dalle 14 alle 18, domani e sabato dalle 10 alle 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Biglietti. Via alla prevendita. Modalità di acquisto e prezzi dei settori