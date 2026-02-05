Olimpiadi il vice di Trump JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio tifosi dell' hockey

Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D Vance, ha fatto un salto alla Milano Rho Ice Arena per assistere alla prima partita di hockey femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Era presente anche il segretario di Stato Marco Rubio, entrambi tifosi convinti degli Stati Uniti. La partita tra le squadre statunitense e ceca ha attirato l’attenzione di molti fan e appassionati, curiosi di vedere le atlete in azione.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D Vance, è arrivato al Milano Rho Ice Arena per il debutto a stelle e strisce dell'hockey femminile - nella partita tra Stati Uniti e Repubblica Ceca - alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Seduto davanti a lui anche il sottosegretario di Stato Usa, Marco Rubio. Vance e Rubio sono giunti a partita già iniziata si sono seduti in Tribuna vip. Il vicepresidente statunitense è accompagnato dalla famiglia. Quando il vicepresidente americano ha fatto il suo ingresso sugli spalti, proprio in quel momento, gli Stati Uniti hanno trovato il gol del vantaggio. Un boato sugli spalti e Vance si è alzato in piedi per esultare, sorridendo e applaudendo l'azione decisiva.🔗 Leggi su Milanotoday.it

L’aeroporto di Malpensa è rimasto chiuso per più di due ore durante l’arrivo di JD Vance e Marco Rubio, che sono arrivati a Milano per le Olimpiadi.

