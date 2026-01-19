Coelmo Napoli City Half Marathon 10mila iscritti | record e iscrizioni chiuse

La Coelmo Napoli City Half Marathon si svolgerà domenica 22 febbraio 2026, con la partecipazione di 10.000 iscritti. L’evento rappresenta un importante appuntamento sportivo per la città e per gli appassionati di corsa su strada. Le iscrizioni sono state chiuse, confermando l’interesse crescente verso questa manifestazione, che si distingue per l’organizzazione e l’atmosfera coinvolgente.

Sono 10mila gli atleti che prenderanno parte alla Coelmo Napoli City Half Marathon domenica 22 febbraio 2026. Napoli Running ringrazia per questo regalo da 10mila partecipanti che coloreranno le strade di Napoli in un evento che entrerà nella storia dello sport italiano. Tanto l'entusiasmo dimostrato verso questo evento che parla di agonismo, solidarietà, socialità, benessere e turismo con un importante indotto economico generato. Il percorso della Coelmo Napoli City Half Marathon è tra i più veloci e spettacolari del Mediterraneo: scorci sul mare, monumenti storici, il Vesuvio sullo sfondo.

Pietro #Riva vs. Yeman #Crippa, la Coelmo Napoli City Half Marathon per il primato italiano maschile di mezza maratona x.com

