XXII Premio Pandolfo Roscioli progetti entro il 30 aprile
Il XXII Premio “Pandolfo Roscioli” invita le scuole e i giovani a presentare i loro progetti entro il 30 aprile. Il concorso mira a stimolare idee innovative nel campo dell’istruzione tecnica e professionale, con un occhio di riguardo anche alle nuove tecnologie nel settore turistico-alberghiero. Le proposte devono dimostrare come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata nei loro contesti di lavoro.
Il progetto intende realizzare percorsi di Formazione scuola-lavoro finalizzati allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, già sperimentata con esiti positivi nella precedente edizione. In tale contesto, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di migliorare l’esperienza degli ospiti e di ottimizzare i processi operativi delle aziende del settore. I percorsi formativi personalizzati, da svolgersi presso strutture alberghiere e realtà dedicate all’ospitalità e all’accoglienza, mirano a creare un potenziamento virtuoso tra studenti e strutture ospitanti, stimolando creatività e innovazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
