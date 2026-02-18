Premio Andrea Ghiselli Fondazione Danone e Sinu per giovani ricercatori

Il Premio Andrea Ghiselli, organizzato dalla Fondazione Danone e dalla Sinu, si è tenuto a Roma, il 17 febbraio, con l’obiettivo di valorizzare i giovani ricercatori nel campo della nutrizione. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi studiosi e professionisti, impegnati a discutere su come si sviluppano le evidenze scientifiche in un settore in continua evoluzione. Un momento di confronto diretto tra esperti, che ha portato alla luce le sfide di mantenere rigore e chiarezza nel dibattito scientifico sulla nutrizione.

Roma, 18 feb. (Adnkronos Salute) - Come si sviluppano e si consolidano le evidenze scientifiche sui temi, sempre più complessi, della nutrizione umana? E quale ruolo compete alla comunità scientifica nel preservare il rigore del metodo e la qualità del dibattito? Sono alcune delle domande che hanno ispirato la prima edizione dei 'Dialoghi sull'alimentazione', iniziativa promossa dalla Fondazione Istituto Danone e dalla Società italiana di nutrizione umana (Sinu), che si è svolta ieri a Roma presso l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. L'evento nasce per ricordare e celebrare, nel giorno della sua nascita, il 17 febbraio, Andrea Ghiselli, figura di riferimento della nutrizione italiana che ha contribuito in maniera determinante alla ricerca e alla diffusione delle tematiche legate alla sana alimentazione, coniugando rigore metodologico, responsabilità pubblica e attenzione alla dimensione culturale del cibo.