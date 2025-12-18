Prima edizione del Premio della Camera dei deputati bandito con l’Accademia dei Lincei | un’opportunità per giovani ricercatori

La prima edizione del «Premio della Camera dei deputati», istituito in collaborazione con l’Accademia dei Lincei, rappresenta un’occasione unica per valorizzare i giovani ricercatori italiani e rafforzare il dialogo tra istituzioni e mondo della ricerca. Un’iniziativa che promuove l’eccellenza scientifica e l’innovazione, sottolineando l’impegno congiunto di Camera e Accademia nel sostegno alle nuove generazioni di studiosi.

ROMA – La Camera dei Deputati e l'Accademia Nazionale dei Lincei rafforzano il dialogo tra mondo della ricerca e istituzioni con la prima edizione del Premio della Camera dei deputati, istituito nell'ambito del Protocollo di collaborazione, sottoscritto il 5 dicembre 2024 dal presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e dal presidente dell'Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli. Il Premio si inserisce in un più ampio programma congiunto di iniziative culturali e scientifiche volto a promuovere una riflessione qualificata sulle trasformazioni in atto nella società contemporanea e sul ruolo delle istituzioni democratiche nel governo dell'innovazione.

