Premierato Casellati | Pronti a riprendere i lavori obiettivo è l’ok entro la legislatura

La proposta di riforma costituzionale sul premierato ha causato un dibattito acceso tra i politici. Casellati ha annunciato che sono pronti a riprendere i lavori parlamentari per portare a termine il progetto entro la fine della legislatura. La decisione deriva dalla volontà di semplificare il sistema di governo e accelerare i processi decisionali. Nei prossimi mesi, i lavori riprenderanno con l’obiettivo di ottenere l’approvazione definitiva. La questione rimane al centro delle discussioni politiche, mentre le date per le prossime sessioni sono già state fissate.

" La riforma costituzionale del premierato rappresenta un obiettivo prioritario del Governo, come ha anche di recente chiarito" la premier "Meloni. Si tratta infatti dell'attuazione di un punto nevralgico del nostro programma elettorale, e si muove in sintonia con valori di fondo che sono da sempre centrali nell'agenda politica del centrodestra, nonché – ne sono certa – di tanta parte dell'Italia moderata e riformista". Lo ha detto la ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso del question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione di Azione sulle prospettive della riforma costituzionale e della riforma della legge elettorale.