Il proporzionale conviene a tutti Premierato? Entro la legislatura Parla Pagano

Il dibattito sul premierato è tornato a scaldare il Parlamento e non solo. Mentre la politica si divide tra chi parla di “deriva autoritaria” e chi rivendica la necessità di dare stabilità all’esecutivo, la maggioranza ricalibra i tempi – dopo una capigruppo piuttosto animata – e rimette al centro un altro dossier che da mesi ribolle sotto traccia: la legge elettorale. Il presidente della I Commissione Affari costituzionali della Camera, Nazario Pagano, lo dice senza giri di parole: prima si chiude il capitolo sulla riforma del sistema di voto, poi si torna sul premierato. Il clima è teso, le accuse incrociano i corridoi di Montecitorio, ma il forzista rivendica la linearità del percorso e chiama la sinistra alla responsabilità. 🔗 Leggi su Formiche.net

