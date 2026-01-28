Preghiera del mattino 28 Gennaio 2026 | Resta con qui me Signore

Oggi, il giorno dedicato a San Giuseppe, apre il mercoledì con una preghiera semplice e diretta. Inizia con un richiamo a restare vicino al Signore, chiedendo forza e costanza. La giornata si apre con la speranza di imparare dal santo più umile come affrontare le prove della vita senza perdere la fede.

San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla. Resta con noi, Signore, durante questo giorno, non tramonti mai nel nostro spirito il sole della tua grazia. Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata, promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale, Amen. Ci sono molte altre preghiere che possiamo recitare appena svegli per chiedere aiuto e sostegno al Signore per la nostra nuova giornata. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

