Oggi, il giorno dedicato a San Giuseppe, apre il mercoledì con una preghiera semplice e diretta. Inizia con un richiamo a restare vicino al Signore, chiedendo forza e costanza. La giornata si apre con la speranza di imparare dal santo più umile come affrontare le prove della vita senza perdere la fede.

San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla. Resta con noi, Signore, durante questo giorno, non tramonti mai nel nostro spirito il sole della tua grazia. Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata, promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale, Amen. Ci sono molte altre preghiere che possiamo recitare appena svegli per chiedere aiuto e sostegno al Signore per la nostra nuova giornata. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 28 Gennaio 2026: “Resta con qui me, Signore”

Approfondimenti su San Giuseppe Italia

Il lunedì, dedicato alla devozione allo Spirito Santo, ci invita a iniziare la giornata con una preghiera di apertura e riflessione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Preghiera del mattino - 28 gennaio 2026

Ultime notizie su San Giuseppe Italia

Argomenti discussi: Madonna del Fuoco. Da domani c’è la novena. Il 1° febbraio la Fiorita; Madonna del Fuoco, al via la Novena: il programma completo fino alla festa del patrono; Napoli, i 100 anni di Caterina Melluso: una medaglia e gli auguri del sindaco Manfredi; Preghiera del Mattino MERCOLEDI 28 GENNAIO 2026 ?? Lodi Mattutine - Memoria San Tommaso d'Aquino, Sacerdote.

Preghiera del mattino 21 Gennaio 2026: Concedimi costanza nella fedeIl Mercoledì è il giorno della devozione a San Giuseppe: chiediamo la sua intercessione per ricevere il dono della costanza nella fede. lalucedimaria.it

PREGHIERA DEL MATTINO All’inizio del nuovo giorno, Signore nostro Dio, noi siamo qui per fare la tua volontà, imitando tuo Figlio prediletto. Spiegaci come fare per riconoscere i tuoi desideri, e concedici la forza di seguirli come figli fedeli. Gesù si offrì a te, - facebook.com facebook

#PreghiamoInsieme la preghiera del mattino su #ClickToPray: clicktopray.org x.com