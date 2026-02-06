Il 12 febbraio, gli appassionati di film di azione e fantascienza potranno vedere su Disney+ il nuovo capitolo del franchise Predator: Badlands. La pellicola, che si inserisce nella saga di Predator, sarà disponibile in streaming a partire da quella data. I fan aspettano con ansia di scoprire cosa riserva questa nuova avventura.

Predator: Badlands, il nuovo capitolo del franchise di Predator, arriverà in streaming su Disney+ il 12 febbraio. Predator: Badlands approfondisce la tradizione Yautja introducendo i nuovi personaggi Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) e Thia (Elle Fanning), seguendoli in un viaggio da eroi sfavoriti plasmato da un’alleanza improbabile. Mescolando temi di sopravvivenza e scoperta di sé con combattimenti intensi, effetti visivi sorprendenti e momenti di umorismo, il film offre un’avventura ricca di azione ad alto rischio. Ad oggi il film di maggior incasso nei 38 anni di storia del franchise, Predator: Badlands ha totalizzato 184,5 milioni di dollari in tutto il mondo, superando il precedente detentore del record, Alien vs. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Predator: Badlands sta per arrivare su Disney+!

La nuova pellicola del franchise Predator arriva finalmente in streaming su Disney+.

La serie Predator torna a far parlare di sé, questa volta con l'annuncio della data di uscita su Disney+.

