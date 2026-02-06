Predator | Badlands sta per arrivare su Disney+!

Il 12 febbraio, gli appassionati di film di azione e fantascienza potranno vedere su Disney+ il nuovo capitolo del franchise Predator: Badlands. La pellicola, che si inserisce nella saga di Predator, sarà disponibile in streaming a partire da quella data. I fan aspettano con ansia di scoprire cosa riserva questa nuova avventura.

Predator: Badlands, il nuovo capitolo del franchise di  Predator, arriverà in streaming su Disney+ il  12 febbraio. Predator: Badlands  approfondisce la tradizione Yautja introducendo i nuovi personaggi Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) e Thia (Elle Fanning), seguendoli in un viaggio da eroi sfavoriti plasmato da un’alleanza improbabile. Mescolando temi di sopravvivenza e scoperta di sé con combattimenti intensi, effetti visivi sorprendenti e momenti di umorismo, il film offre un’avventura ricca di azione ad alto rischio. Ad oggi il film di maggior incasso nei 38 anni di storia del franchise,  Predator: Badlands  ha totalizzato 184,5 milioni di dollari in tutto il mondo, superando il precedente detentore del record,  Alien vs. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

