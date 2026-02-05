Predator | Badlands su Disney+ il trailer e quando esce

La nuova pellicola del franchise Predator arriva finalmente in streaming su Disney+. Il film di Dan Trachtenberg, intitolato Predator: Badlands, ha già incassato 184,5 milioni di dollari al box office mondiale. Ora i fan possono vederlo anche a casa, con un trailer appena pubblicato e la data di uscita ancora da annunciare. Tra gli attori ci sono Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi.

La pellicola con il maggiore incasso al cinema del franchise arriva in streaming. Disney+ annuncia Predator: Badlands, il film di Dan Trachtenberg con Dimitrius Schuster-Koloamatangi e Elle Fanning che ha totalizzato 184,5 milioni di dollari in tutto il mondo e che ha convinto pubblico e critica. Il film da record Predator: Badlands arriva il 12 febbraio su Disney+. Scopri la storia di Dek e Thia nel capitolo di maggior successo della saga. In Predator Badlands troviamo il giovane ed emarginato guerriero Yautja Dek insieme al sintetizzatore Weyland-Yutani Thia, insieme formano un'improbabile alleanza per sfidare la minaccia

