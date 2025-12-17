Prato in coma dopo aggressione per strada | arrestato ristoratore per tentato omicidio

Un ristoratore di 50 anni, originario della Campania, è stato arrestato a Prato dopo aver aggredito un uomo in strada, lasciandolo in coma. L'episodio ha scosso la comunità locale, portando all'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e violenza, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulle cause che hanno portato a un gesto così grave.

Prato, «caccia all'uomo» culminata in tentato omicidio, in manette un ristoratore - Arrestato Massimo Cosmo, 50 anni, ristoratore originario di Napoli e residente a Quarrata, titolare di interessi in quattro locali pratesi. corrierefiorentino.corriere.it

2022-05-23 PRATO - IN COMA DOPO AGGRESSIONE, ARRESTATI 2 VENTENNI

