Prato in coma dopo aggressione per strada | arrestato ristoratore per tentato omicidio
Un ristoratore di 50 anni, originario della Campania, è stato arrestato a Prato dopo aver aggredito un uomo in strada, lasciandolo in coma. L'episodio ha scosso la comunità locale, portando all'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e violenza, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulle cause che hanno portato a un gesto così grave.
Un imprenditore di 50 anni, originario della Campania e proprietario di alcuni ristoranti e locali a Prato, è stato arrestato. E' accusato del tentato omicidio di un 46enne avvenuto a Prato il 26 ottobre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
