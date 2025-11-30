Varese | tenta di strangolare la moglie con cavo elettrico arrestato 48enne
Ha tentato di strangolare la moglie con un cavo elettrico dopo mesi di maltrattamenti. Un uomo di 48 anni, cittadino dello Sri Lanka, residente nel Luinese, ha aggredito la moglie, connazionale e convivente, nel corso di un litigio scaturito per futili motivi. I fatti sono avvenuti il 25 novembre, quando l'uomo ha prima colpito ripetutamente la donna al volto e poi ha tentato di soffocarla utilizzando un cavo elettrico, prima di allontanarsi alla guida della propria auto da ubriaco. A lui i carabinieri della Compagnia di Luino sono arrivati grazie alle segnalazioni dei vicini al 112, inviando sul posto le pattuglie dell'Aliquota Radiomobile e della Stazione di Marchirolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Varese: 48enne tenta di uccidere moglie con un cavo elettrico, arrestato Vai su X
Varese, picchia la moglie e tenta di strangolarla con un cavo elettrico: arrestato 48enne (doveva già essere espulso dall'Italia) - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di strangolare moglie con cavo elettrico, uomo arrestato nel Varesotto - L'uomo, 48 anni, è stato arrestato in flagranza mentre rientrava a casa dopo aver aggredito la moglie. Riporta tg24.sky.it
Varese, tenta di strangolare moglie con cavo elettrico. Arrestato 48enne - Un 48enne di origini cingalesi è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Luino e della stazione di Marchirolo, in provincia di Varese, con l'accusa di tentato omicidio ... Secondo msn.com
Tenta di strangolare moglie con cavo elettrico, arrestato - Un 48enne di origini cingalesi è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Luino e della stazione di Marchirolo, in provincia di Varese, con l'accusa di te ... gazzettadiparma.it scrive