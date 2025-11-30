Ha tentato di strangolare la moglie con un cavo elettrico dopo mesi di maltrattamenti. Un uomo di 48 anni, cittadino dello Sri Lanka, residente nel Luinese, ha aggredito la moglie, connazionale e convivente, nel corso di un litigio scaturito per futili motivi. I fatti sono avvenuti il 25 novembre, quando l'uomo ha prima colpito ripetutamente la donna al volto e poi ha tentato di soffocarla utilizzando un cavo elettrico, prima di allontanarsi alla guida della propria auto da ubriaco. A lui i carabinieri della Compagnia di Luino sono arrivati grazie alle segnalazioni dei vicini al 112, inviando sul posto le pattuglie dell'Aliquota Radiomobile e della Stazione di Marchirolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Varese: tenta di strangolare la moglie con cavo elettrico, arrestato 48enne