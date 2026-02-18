Pranzo da re al ristorante e poi la fuga denuncia | Non è per i soldi ma per il rispetto verso chi lavora

Il cliente si è lamentato dopo aver lasciato un conto salato e poi è scappato senza pagare, accusando il ristorante di mancanza di rispetto verso il personale. L’episodio si è verificato all’Osteria del Trap a Ferentillo, nota per i piatti di pesce e tartufo. La fuga del cliente non è un caso isolato, poiché si registra una serie di comportamenti simili nella zona. La titolare del locale denuncia che queste azioni non sono motivi di denaro, ma di rispetto per chi lavora duramente. La polizia sta indagando sull’accaduto.

L'episodio all'Osteria del Trap a Ferentillo, il racconto: "Giovane coppia ben vestita e dall'aspetto curato. Si sono allontanati lasciando sul posto soltanto un giacchino bianco sporco di grasso" Ancora un pranzo con "fuga", che sembra essere diventato quasi un'abitudine. Stavolta, teatro dell'episodio è l'Osteria del Trap a Ferentillo, una realtà conosciuta in tutta la Valnerina per la cucina di pesce, tartufo e prodotti del territorio. A raccontare quanto accaduto è Umberto Trotti, titolare dell'attività che parla di "una storia che lascia soprattutto amarezza umana, prima ancora che economica".