Tumori | morti in calo in Italia situazione migliore rispetto a tutt’Europa Ma è fuga dal Sud per gli interventi al seno Anche verso Careggi

In Italia, i decessi per tumore sono in calo e la situazione si presenta migliore rispetto al resto d’Europa. Tuttavia, si registra una fuga verso strutture del Nord, come Careggi, per interventi al seno, anche dai territori del Sud. Nel 2025 si prevedono 390.000 nuovi casi, con una diminuzione del 9% di mortalità in dieci anni, in particolare per polmone e colon-retto.

Nel 2025 in Italia sono stimati 390.000 nuovi casi di tumore, numero stabile rispetto al '24, ma il dato positivo è che in 10 anni si registra il 9% di morti in meno: il calo dei decessi è ancora più evidente nelle neoplasie del polmone (-24%) e del colon-retto (-13%). Sono dati migliori della media europea e si traducono in una sopravvivenza a 5 anni più alta L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

