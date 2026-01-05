Si siede al ristorante e ordina un pranzo da 70 euro poi scappa senza pagare | incastrata dalle telecamere

Una donna si è seduta in un ristorante, ordinando un pranzo del valore di 70 euro. Dopo aver consumato quanto ordinato, è scappata senza saldare il conto, lasciando il locale senza pagare. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di identificare l’autrice del gesto. Un episodio che sottolinea l’importanza dei sistemi di sicurezza e della videosorveglianza nei locali pubblici.

