Si siede al ristorante e ordina un pranzo da 70 euro poi scappa senza pagare | incastrata dalle telecamere
Una donna si è seduta in un ristorante, ordinando un pranzo del valore di 70 euro. Dopo aver consumato quanto ordinato, è scappata senza saldare il conto, lasciando il locale senza pagare. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di identificare l’autrice del gesto. Un episodio che sottolinea l’importanza dei sistemi di sicurezza e della videosorveglianza nei locali pubblici.
Si era seduta a tavola per pranzo come una normale cliente, ordinando e consumando diverse pietanze per un valore totale di 70 euro, ma al momento dello scontrino se n'è andata senza pagare, allontanandosi come se nulla fosse. Protagonista dell'episodio una donna di 39 anni, che il 18 dicembre. 🔗 Leggi su Today.it
