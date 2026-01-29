Posizioni economiche ATA permesso retribuito per le prove finali | la FAQ del Ministero
Il Ministero ha confermato che i candidati ammessi alle prove finali per le 46.000 nuove posizioni economiche ATA possono ottenere il permesso retribuito previsto dal contratto. La nota ufficiale chiarisce che chi partecipa alle prove può usufruire di questa agevolazione senza problemi. La decisione arriva dopo alcune incertezze e fa chiarezza sul diritto dei candidati.
Il Ministero chiarisce che i candidati ammessi alla prova finale di valutazione per le 46.000 nuove posizioni economiche ATA possono usufruire del permesso retribuito previsto dal contratto. D: Posso richiedere un permesso retribuito per partecipare alla prova delle posizioni economiche ATA? R: Sì. Il candidato alla prova finale di valutazione per l’attribuzione delle posizioni economiche ATA può assentarsi dal servizio utilizzando uno degli 8 giorni annui di permesso retribuito per concorsi ed esami. Se la prova si svolge fuori provincia o fuori regione, il permesso può coprire anche il tempo necessario per il viaggio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Posizioni Economiche ATA
Prova finale posizioni economiche ATA: si può chiedere permesso retribuito, copre anche viaggio fuori regione. FAQ Ministero
Posizioni economiche ATA: per candidate in gravidanza o allattamento previste le prove suppletive. FAQ Ministero e indicazioni
Dal 23 al 27 febbraio si terranno le prove finali per assegnare le 46mila nuove posizioni economiche ATA.
Ultime notizie su Posizioni Economiche ATA
Argomenti discussi: Permessi per la prova finale per le posizioni economiche ATA; Posizioni economiche ATA, prova finale dal 23 al 27 febbraio. Quando e dove arriverà convocazione [LO SPECIALE]; Posizioni economiche ATA, quale permesso richiedere per sostenere le prove finali? FAQ; Posizioni economiche ATA, permesso retribuito per le prove finali: la FAQ del Ministero.
Posizioni economiche ATA, quale permesso richiedere per sostenere le prove finali? FAQLa prova finale di valutazione relativa alla procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche destinate alla valorizzazione professionale del personale ATA si svolgerà in modalità com ... tecnicadellascuola.it
Prova finale posizioni economiche ATA: dopo trasferimento o assegnazione provvisoria si svolge nella provincia di servizio, no stessa sede. FAQ MIMIl Ministero dell'istruzione e del merito, a seguito della modifica dei criteri nell'assegnazione delle sedi di svolgimento delle prove finali di valutazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posi ... orizzontescuola.it
Aggiornate alcune FAQ sulle posizioni economiche ATA. Leggi di più qui - facebook.com facebook
Prove finali per le posizioni economiche #ATA, aggiornamento di alcune FAQ in base ai nuovi criteri di assegnazione della sede tinyurl.com/2fp3hndt x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.