Alessandro Preziosi ha commentato il caso Tortora, sottolineando l’importanza di garantire la certezza della pena. L’attore ha parlato anche della nuova serie “Portobello”, prodotta da HBO Max e diretta da Marco Bellocchio, che ricostruisce la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora. La serie ripercorre il suo percorso dalle prime luci della popolarità agli ingranaggi della giustizia, culminati nell’arresto e nella lunga battaglia legale. Preziosi ha espresso il desiderio di incontrare Can Yaman a Sanremo, commentando il suo ruolo nel progetto. La serie si concentra sulla lotta tra verità e giustizia.

“Portobello” è la nuova produzione firmata da Marco Bellocchio che ricostruisce il caso giudiziario di Enzo Tortora, storico volto della televisione italiana e conduttore dell’omonimo programma andato in onda sulla Rai tra anni Settanta e Ottanta; nonostante il legame con la tv pubblica, la serie è un titolo originale della piattaforma HBO Max, che la propone come progetto italiano di rilievo internazionale; il racconto segue l’ascesa di Tortora, capace di rinnovare il linguaggio popolare del piccolo schermo, fino all’arresto del 17 giugno 1983 con accuse di collusione con la camorra e traffico di droga basate sulle dichiarazioni di pentiti; da quel momento si consuma un duro processo mediatico che anticipa quello nelle aule di tribunale, tra esposizione pubblica, carcere e condanna in primo grado; la narrazione accompagna poi la sua lunga difesa fino all’assoluzione definitiva del 1987, mettendo al centro il rapporto tra giustizia, informazione e opinione pubblica; protagonista è Fabrizio Gifuni, che offre un’interpretazione intensa e sobria, restituendo soprattutto la dignità e la vulnerabilità dell’uomo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

"Portobello", intervista ad Alessandro Preziosi: "Oggi la vera sfida resta garantire la certezza della pena. Spero che Can Yaman mi saluti a Sanremo"

