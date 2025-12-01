Il mio Sandokan che dubita e soffre Da stasera su Rai1 la serie con Can Yaman e Alessandro Preziosi
«Ma siete sicuri che io ne sia degno?». Jan Maria Michelini quando Lux Vide gli ha proposto il remake del «Sandokan» di Sergio Sollima – di cui è regista assieme a Nicola Abbatangelo – ha sudato freddo. Non è retorica. È la misura esatta della vertigine: rifare un mito che nel 1976 fece sognare l’Italia intera, quella davanti al televisore in bianco e nero, quella che ancora fischietta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
" ...un kolossal che già prima di uscire è stato venduto in quasi tuttii Paesidel mondo." #CanYaman #Sandokan IG calabria_filmcommission Vai su X
«Il mio Sandokan che dubita e soffre». Da stasera su Rai1 la serie con Can Yaman e Alessandro Preziosi - Parla uno dei registi della serie, Jan Maria Michelini: «Abbiamo cercato di conservare quel piratesco all’italiana che Sollima aveva reso così bene. msn.com scrive
Can Yaman: «Il mio Sandokan inclusivo spero piaccia a Kabir Bedi» - Un paradiso abitato dalle tribù native dei Dayak, che vivono secondo le loro antiche tradizioni, ma dominato dai colonialisti inglesi. Riporta iodonna.it
Can Yaman, Il mio Sandokan profeta e liberatore - (di Francesca Pierleoni) Un urlo collettivo "Caannnnn" da parte di una platea piena di circa 900 fan, smartphone in pugno, ha introdotto l'atteso ingresso (con almeno 30 minuti ritardo, per la folla ... Si legge su ansa.it