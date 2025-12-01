il mio sandokan che dubita e soffre da stasera su rai1 la serie con can yaman e alessandro preziosi

«Ma siete sicuri che io ne sia degno?». Jan Maria Michelini quando Lux Vide gli ha proposto il remake del «Sandokan» di Sergio Sollima – di cui è regista assieme a Nicola Abbatangelo – ha sudato freddo. Non è retorica. È la misura esatta della vertigine: rifare un mito che nel 1976 fece sognare l’Italia intera, quella davanti al televisore in bianco e nero, quella che ancora fischietta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

