La storia di Sandokan il romanzo ufficiale della serie con Can Yaman e Alessandro Preziosi

Sandokan è tornato e ha il volto di Can Yaman. La serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari e si snoda in quattro appuntamenti su Rai 1, a partire dal primo di dicembre. La storia è raccolta nel romanzo omonimo di Alessandro Sermoneta e Giacomo Bisanti, edito da Salani. Il ritorno di Sandokan con Can Yaman. A cinquant'anni dalla celebre serie Rai che lo rese un'icona, torna dunque Sandokan, l'eroe di una storia senza tempo che conduce gli spettatori in terre esotiche e tempi lontani: nel Borneo della prima metà dell'Ottocento, tra popoli in lotta per la libertà e potenze coloniali spinte da un'avidità cieca e feroce.

