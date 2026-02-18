Portobello intervista a Fabrizio Gifuni | La macchina del fango non si è mai fermata i social hanno amplificato questi meccanismi Nessun rapporto tra la serie e il referendum sulla giustizia

Fabrizio Gifuni ha dichiarato che la macchina del fango non si è mai fermata, soprattutto con l’aiuto dei social media. La polemica riguarda la nuova serie “Portobello”, diretta da Marco Bellocchio e mostrata alla Mostra di Venezia, che alcuni collegano al recente referendum sulla giustizia. Gifuni ha spiegato che la serie non ha alcun legame con quel tema e che le critiche sono state amplificate online senza motivo. La discussione si concentra ora sulla reale intenzione della produzione e sulla percezione pubblica.

Marco Bellocchio firma “Portobello”, nuova serie con Fabrizio Gifuni presentata alla Mostra del Cinema di Venezia e disponibile dal 20 febbraio su HBO Max. La produzione, prima italiana HBO Original, racconta la tragica vicenda del celebre conduttore Enzo Tortora, simbolo della televisione degli anni Ottanta. Al culmine della popolarità, dal 1977 guida Portobello, programma capace di incollare davanti allo schermo 28 milioni di spettatori con l’iconico pappagallo protagonista. Il successo è tale che il Presidente Sandro Pertini lo insignisce del titolo di Commendatore. Mentre il Paese è scosso da tensioni sociali e criminali, la Nuova Camorra Organizzata entra in crisi e il detenuto Giovanni Pandico, vicino al boss Raffaele Cutolo, decide di collaborare con la giustizia facendo il nome di Tortora. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

