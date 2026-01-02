Portobello Fabrizio Gifuni diventa Enzo Tortora nella prima serie italiana HBO Original

Fabrizio Gifuni interpreta Enzo Tortora nella nuova serie italiana HBO Original, Portobello. Questa produzione offre uno sguardo approfondito sulla vita e le vicende del famoso giornalista e politico, presentando con sobrietà e attenzione ai dettagli una narrazione coinvolgente e accurata. La serie rappresenta un nuovo esempio di produzione originale italiana di HBO, puntando su qualità, realismo e rispetto per la figura storica di Tortora.

