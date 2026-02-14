Portobello intervista a Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni | I buffoni governano il mondo

Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni hanno rilasciato un’intervista a Portobello, motivati dall’idea che i buffoni siano ormai a capo del mondo. Bellocchio ha spiegato come l’uso delle maschere nel suo nuovo film rifletta la finzione sociale, mentre Gifuni ha raccontato la sfida di interpretare un personaggio che fatica a distinguere tra menzogna e verità. La serie, molto apprezzata, mostra come l’apparenza nasconda spesso una realtà diversa, e come la gentilezza possa essere una vera arma contro le false facce che incontriamo ogni giorno.

Le maschere, e poi la verità, la menzogna e il valore della gentilezza. L'anatomia di una serie pazzesca insieme al regista e al protagonista. Che dicono: "Le parole? Oggi sono difficili da decifrare". Inventare, rischiare, colorare le zone oscure. Marco Bellocchio c'è riuscito di nuovo. Dopo Esterno Notte, ecco il grande cinema che diventa grande serialità. Quella di Portobello è una storia assurda, bizzarra, tragica: Enzo Tortora, un uomo complesso e gentile schiacciato dalla parole e dalla mediocrità di una giustizia disumana, che (ha) cavalca(to) la superficialità invece che l'affondo. Ed è una fortuna ritrovare Fabrizio Gifuni, diretto da Bellocchio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Dal 20 febbraio, su HBO Max, arriva la serie Portobello di Marco Bellocchio.

Dopo l’anteprima all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, il film di Marco Bellocchio su Enzo Tortora arriva in streaming su HBO Max.

