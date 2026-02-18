Porto Livorno sequestrate 1.200 pentole e padelle irregolari provenienti dall' India

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sequestrato a Porto Livorno oltre 1.200 pentole e padelle provenienti dall’India, perché prive di certificazioni di sicurezza. Le stoviglie erano state caricate su un container diretto in Italia senza documenti che ne attestassero la conformità alle norme. Il valore totale delle pentole, che sarebbero state messe in vendita senza controlli, si aggira intorno agli 84 mila euro.

Al Porto di Livorno l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sequestrato 1.200 pentole a pressione e padelle non sicure prive della documentazione tecnica per un valore complessivo di 84mila euro. La merce era contenuta in un container proveniente dall'India ma durante un controllo erano state accertate delle incongruenze fra la dichiarazione di importazione e i documenti commerciali a corredo della stessa. Dagli approfondimenti è risultato che le marcature CE graficamente difformi rispetto al modello previsto dalla normativa europea. Rilevata l'irregolarità, il mistero delle Imprese e del Made in Italy ha dato la possibilità alla ditta importatrice di procedere alla conformazione, distruzione o respingimento delle pentole a pressione e delle padelle non conformi.🔗 Leggi su Livornotoday.it

