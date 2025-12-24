Genova sequestrate 85.000 confezioni di noodles irregolari per frode alimentare
(LaPresse) Al porto di Genova-Prà, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 85.000 confezioni di noodles istantanei irregolari, destinate alla vendita in Italia. Le verifiche condotte dalle unità specializzate hanno rilevato gravi incongruenze tra le etichette originali in lingua cinese e quelle tradotte in italiano dall’importatore. Le informazioni nutrizionali risultavano incomplete e mancava l’indicazione di proteine animali vietate dalla normativa europea. Analisi di laboratorio hanno confermato la presenza di proteine non certificate, rendendo i prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Etichette false e proteine vietate: sequestrate 85mila confezioni di noodles destinate al mercato italiano
Leggi anche: Bergamo, sequestrate oltre 200 confezioni di farmaci in un parrucchiere di via Quarenghi
Genova, sequestrate 85.000 confezioni di noodles irregolari per frode alimentare - Prà, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 85. stream24.ilsole24ore.com
Sequestrate nel porto di Genova 85mila confezioni di noodles irregolari per frode alimentare - Prà, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 85mila confezioni di noodles istantanei irregolari, destinate alla vendita in Italia. video.corriere.it
Porto di Genova-Prà, sequestrate oltre 85mila confezioni di noodles irregolari: contenevano proteine animali vietate - Prà: oltre 85mila confezioni di noodles irregolari con proteine animali vietate bloccate da Dogane e Gdf. ligurianotizie.it
Borsette contraffatte per oltre 33 milioni di euro sequestrate dalla Guardia di Finanza nel porto di Genova Prà Rai TgR Liguria - facebook.com facebook
Sequestrate nel porto di Genova Pra’ oltre 20 mila borse ‘taroccate’ x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.