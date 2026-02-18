A Pordenone, dei ladri hanno fatto irruzione in una casa e hanno portato via una piccola scatola con due oggetti che sembrano pepite d’oro. La rapina è avvenuta perché i malviventi cercavano soldi e oggetti di valore, ma alla fine hanno preso solo quei due presunti lingotti. La famiglia che viveva nell’appartamento si è resa conto del furto solo dopo, quando ha scoperto che il contenuto era ben diverso da quanto immaginava.

Ladri in azione in cerca di denaro e oggetti preziosi, ma alla fine portano via soltanto una piccola scatola con due presunte “pepite”. Convinti di aver trovato pietre di valore, i malviventi hanno in realtà sottratto due calcoli renali appena analizzati. La vicenda è accaduta a Pordenone, nell’abitazione dell’ex vicedirettore del Messaggero Veneto, Giuseppe Ragogna. La notizia è stata riportata dallo stesso quotidiano. Il giornalista ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati dal terrazzino e avrebbero rovistato in tutta la casa alla ricerca di contanti o oggetti di valore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pordenone, ladri in casa: rubano due pepite? Disgustoso: cos'erano davvero

Ladri entrano in casa e rubano una scatolina con dentro due pepite: “Pensavano fossero oro o pietre preziose, ma erano i miei calcoli renali”Due ladri sono entrati in una casa pensando di trovare oggetti di valore, ma hanno portato via una scatolina con due pepite.

Ladri rubano "pepite" in casa, ma erano calcoli renali appena analizzati: "derubato" l'ex vicedirettore del Messaggero Veneto, Giuseppe RagognaI ladri hanno svaligiato la casa di Giuseppe Ragogna a Pordenone pensando di rubare oggetti di valore, ma si sono trovati davanti a un colpo diverso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.