Dal Mossad agli 007 di Mosca e Qatar le Olimpiadi dei servizi segreti | non solo i federali dell’Ice a Milano-Cortina

Manca meno di una settimana all’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma già si accendono le polemiche sulla sicurezza. I servizi segreti di vari paesi, dal Mossad agli 007 di Mosca e Qatar, sono in allerta e lavorano senza sosta per garantire che tutto fili liscio. Intanto, le autorità italiane cercano di gestire le tensioni e rassicurare pubblico e atleti. La corsa contro il tempo è ormai iniziata.

Roma – Manca poco meno di una settimana all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma la polemica che ruota intorno alla sicurezza infuria già da diversi giorni. Sono molte, infatti, le critiche relative alla presenza dell’Immigration and custom enforcement (Ice), la forza di polizia statunitense che a Minneapolis si è resa responsabile delle uccisioni di Renee Good e Alex Pretti, che vedrà la sua componente investigativa, la Homeland security investigations, supportare il servizio di sicurezza diplomatica a tutela della delegazione americana. Un distaccamento di agenti, però, che non potrà svolgere alcuna operazione di sicurezza e che, come tutte le altre forze straniere, sarà sotto il controllo delle autorità italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal Mossad agli 007 di Mosca e Qatar, le Olimpiadi dei servizi segreti: non solo i federali dell’Ice a Milano-Cortina Approfondimenti su Milano Cortina 2026 L’Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti» In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana. Cosa faranno davvero in Italia gli agenti dell'Ice per le Olimpiadi Milano-Cortina Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha spiegato che gli agenti dell’Ice non si troveranno mai in strada in Italia come a Minneapolis. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Anche Stefano Domenicali tedoforo di Milano Cortina 2026, dopo avervi raccontato in queste settimane di altri sportivi che hanno portato la Fiamma Olimpica. Il CEO della F1 era al Lago di Carezza. #MemasGP #F1 - facebook.com facebook Milano-Cortina, Schlein: Agenti Ice in Italia Non sono i benvenuti, lo ha detto benissimo Sala x.com

