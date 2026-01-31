Tenta di gettarsi dal ponte ma i poliziotti lo salvano

Una persona ha tentato di buttarsi dal Ponte Verdi questa notte, intorno alle 4,30. Gli agenti della polizia, intervenuti subito dopo aver ricevuto la chiamata, sono riusciti a fermarlo prima che facesse il gesto. La scena si è svolta sotto gli occhi dei passanti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La persona ora è sotto controllo e si valutano le sue condizioni.

Sventato dalla polizia un tentato suicidio sul Ponte Verdi. E' accaduto stanotte, intorno alle 4,30, quando l'intervento degli agenti della Volante, avvertiti dalla sala operativa, ha evitato il peggio. Gli agenti hanno convinto l'uomo a desistere, trattenendolo fino all’intervento dei sanitari che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso. L'intervento rientra nell'ambito dell’operazione “Strade Sicure”, particolarmente efficace per l’esigenza di prevenzione della criminalità. Bivacchi, degrado e molestie a passanti e turisti: zone rosse al setaccio. In due mesi identificate oltre 1.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Ponte Verdi Ripreso in diretta Rai mentre tenta di suicidarsi: i poliziotti lo salvano in tempo Durante una diretta Rai, un uomo di 38 anni si è arrampicato sul parapetto del ponte Spizzichino, minacciando di buttarsi nel vuoto. «Mia figlia è scesa dall'auto e sta andando a gettarsi dal ponte»: i carabinieri salvano la 42enne sulla Romea ed evitano la tragedia Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ponte Verdi Argomenti discussi: Tenta di gettarsi da un ponte. La Polizia salva un ragazzo; Tenta di lanciarsi da un ponte, salvato da due poliziotti; Scoperto mentre tenta di rubare nelle auto, scappa. Poi minaccia di buttarsi da un condominio; Una ragazza tenta di buttarsi dal quinto piano a Skopje, salvata dalla polizia. Uomo tenta di gettarsi dal balcone, afferrato per le gambe dai carabinieri in Penisola SorrentinaSalvataggio in extremis dei carabinieri a Piano di Sorrento: i militari dell’Arma hanno afferrato per le gambe l’uomo quando questi era già oltre il parapetto. Attimi di tensione e paura quelli ... fanpage.it Tenta di lanciarsi da un ponte, salvato da due poliziottiHanno salvato un uomo che tentava di gettarsi da un ponte. Due agenti della Questura di Foggia sono intervenuti, sabato 24 gennaio, dopo la segnalazione, qualche minuto prima, di una persona che ... rainews.it Un settantenne ucciso con una coltellata alla gola e nascosto sotto un mucchio di mobili ed un ragazzo di 21 anni, a cui l’uomo avrebbe subaffittato l’appartamento, che tenta di gettarsi dalla finestra. È successo a Rozzano, nell’hinterland milanese. Vid facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.