Usa incendio divampa in una stalla | tre poliziotti salvano le mucche intrappolate

Un incendio si è sviluppato in una stalla a Lewiston, nello Stato di New York. Tre agenti del Lewiston Police Department sono intervenuti prontamente, riuscendo a mettere in salvo alcune mucche rimaste intrappolate tra le fiamme. L’intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi per gli animali e ha dimostrato l’importanza della presenza delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Tre agenti del Lewiston Police Department, nello Stato di New York, hanno salvato delle mucche bloccate da un incendio in una stalla a Lewiston. I poliziotti hanno ripreso l'intervento con le loro bodycam e il video è stato poi pubblicato sui social. Il salvataggio si è svolto lo scorso 7 gennaio. Tutti gli animali sono in buone condizioni.

