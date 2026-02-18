Poliziotti e spacciatori dai pusher 100mila euro | Hanno assaporato i soldi facili se rinasco faccio la guardia

Primavera, accusato di guida di un gruppo di spaccio nel Tufello, ha rivelato di aver ottenuto 100 mila euro dai pusher, un guadagno che lo ha incoraggiato a continuare. Durante le intercettazioni, si scopre che Primavera sapeva bene che tre poliziotti coinvolti erano dalla sua parte, facilitandogli il lavoro. Uno dei pusher, intercettato, ha detto che se potesse tornare indietro, diventerebbe una guardia per guadagnare soldi facili.

La Curva Sud milanista “incassava 100mila euro all’anno”, la Nord interista aveva “protezione mafiosa”: la sentenzaIl 17 giugno, 16 ultrà di Milan e Inter sono stati condannati in primo grado a quasi 90 anni di reclusione, in seguito a un procedimento giudiziario che ha svelato episodi di gestione illecita e protezione mafiosa legate alle tifoserie delle due squadre.

I soldi di Tudorel: “Dovevo solo pagare un bollo, mi hanno preso 100.000 euro e non so come riaverli”Tudorel Coman si rivolge a Fanpage.

