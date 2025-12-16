La Curva Sud milanista incassava 100mila euro all'anno la Nord interista aveva protezione mafiosa | la sentenza

Il 17 giugno, 16 ultrà di Milan e Inter sono stati condannati in primo grado a quasi 90 anni di reclusione, in seguito a un procedimento giudiziario che ha svelato episodi di gestione illecita e protezione mafiosa legate alle tifoserie delle due squadre.

Lo scorso 17 giugno 16 ultrà di Milan e Inter sono stati condannati in primo grado a un totale di quasi 90 anni di reclusione. Pene più pesanti per Andrea Beretta, ex capo nerazzurro, e Luca Lucci, omologo rossonero.

«La curva milanista incassava 100mila euro all'anno di guadagni illeciti, quella interista legata alla 'ndrangheta» - Le pene più alte per i capi Andrea Beretta, interista, ora collaboratore di giustizia, e il milanista Luca Lucci: 1 ... milano.corriere.it

