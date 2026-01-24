Concorso Polizia di Stato per 1000 allievi vice ispettori | il bando i requisiti e come fare domanda
È stato pubblicato il bando per il concorso della Polizia di Stato, che prevede l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori. Il documento indica i requisiti richiesti e le modalità per presentare la domanda, che dovrà essere inviata tramite il Portale unico di reclutamento entro il 15 febbraio 2026. In questa guida, troverai tutte le informazioni utili per partecipare correttamente alla selezione.
Pubblicato un bando per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori di Polizia. Le domande dovranno essere inviate tramite il Portale unico di reclutamento entro il 15 febbraio 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it
Concorso Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 65 allievi ufficiali: bando, requisiti e come fare domandaL’Arma dei Carabinieri ha aperto un nuovo concorso per il reclutamento di 65 allievi ufficiali.
Carabinieri, via al concorso per il reclutamento di 65 allievi ufficiali: requisiti e come fare domandaSono aperte le candidature per il concorso dei Carabinieri volto al reclutamento di 65 allievi ufficiali in servizio permanente.
Argomenti discussi: Concorso pubblico: 1.000 allievi Vice Ispettori Polizia di Stato – Bando ufficiale; Concorso diplomati Polizia 2026: pubblicato bando da 1000 posti per allievi vice ispettori; Concorso Vice Ispettori Polizia di Stato 2026: 1000 posti aperti ai civili diplomati; concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 1000 allievi vice ispettore della Polizia di Stato.
