La Polizia di Stato ha aperto le iscrizioni per un maxi concorso che mira a reclutare 1.000 allievi vice ispettori diplomati, con scadenza prevista per il prossimo mese. La scelta di ampliare il numero di posti nasce dalla necessità di rafforzare i reparti di sicurezza nelle città italiane, anche grazie a un incremento di risorse dedicate alla formazione. Il bando, pubblicato ufficialmente, indica le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti, mentre molti giovani già si preparano a inviare la domanda prima della scadenza.

La Polizia di Stato ha pubblicato il concorso pubblico per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori, una delle selezioni più attese del 2026. Il bando, indetto con decreto del Capo della Polizia, rappresenta un’opportunità concreta per diplomati e personale interno interessati a entrare in un ruolo chiave della struttura di pubblica sicurezza. Quando scade e come presentare la domanda. Le domande di partecipazione entro e non oltre le ore 23:59 del 21 febbraio 2026. La procedura è completamente online, tramite il Portale unico del reclutamento e il sistema di concorsi della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Polizia di Stato, maxi concorso per 1.000 allievi vice ispettori diplomati: quando scade

È stato pubblicato il bando per il concorso della Polizia di Stato, che prevede l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori.

Il Ministero della Giustizia ha aperto le iscrizioni per il concorso che offre 3.

Giuramento 19° corso allievi vice ispettori della Polizia di Stato

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.