Polizia di Stato maxi concorso per 1.000 allievi vice ispettori diplomati | quando scade
La Polizia di Stato ha aperto le iscrizioni per un maxi concorso che mira a reclutare 1.000 allievi vice ispettori diplomati, con scadenza prevista per il prossimo mese. La scelta di ampliare il numero di posti nasce dalla necessità di rafforzare i reparti di sicurezza nelle città italiane, anche grazie a un incremento di risorse dedicate alla formazione. Il bando, pubblicato ufficialmente, indica le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti, mentre molti giovani già si preparano a inviare la domanda prima della scadenza.
La Polizia di Stato ha pubblicato il concorso pubblico per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori, una delle selezioni più attese del 2026. Il bando, indetto con decreto del Capo della Polizia, rappresenta un’opportunità concreta per diplomati e personale interno interessati a entrare in un ruolo chiave della struttura di pubblica sicurezza. Quando scade e come presentare la domanda. Le domande di partecipazione entro e non oltre le ore 23:59 del 21 febbraio 2026. La procedura è completamente online, tramite il Portale unico del reclutamento e il sistema di concorsi della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Concorso Polizia di Stato per 1000 allievi vice ispettori: il bando, i requisiti e come fare domanda
È stato pubblicato il bando per il concorso della Polizia di Stato, che prevede l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori.
Concorso Polizia Penitenziaria: 3.350 posti per allievi anche diplomati
Il Ministero della Giustizia ha aperto le iscrizioni per il concorso che offre 3.
Giuramento 19° corso allievi vice ispettori della Polizia di Stato
Argomenti discussi: Nichelino (TO): maxi sequestro di cocaina. Arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino albanese; Lucchetti come nascondigli per la droga, maxi blitz della polizia: dieci arresti; Novate Milanese, maxi sequestro di droga: quattro arresti della Polizia di Stato; Rapine e traffico di droga: maxi blitz della Polizia in tutto il Cagliaritano, 13 arresti.
Polizia di Stato, maxi concorso per 1.000 allievi vice ispettori diplomati: quando scadeScade il 21 febbraio il concorso pubblico per titoli ed esami che recluta a tempo indeterminato 1.000 vice ispettori diplomati in Polizia ... quifinanza.it
POLIZIA DI STATO * : «MAXI SEQUESTRO DI COCAINA A CATANIA, ARRESTATO CORRIERE CON 44 KG DI DROGA IN AUTO»MAXI SEQUESTRO DI SOSTANZE STUPEFACENTI A CATANIA: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA CORRIERE DELLA DROGA CON 44 CHILI DI COCAINA IN AUTO ... agenziagiornalisticaopinione.it
Il diciottenne è stato ferito a una gamba. Indaga la polizia - facebook.com facebook
Sequestrati dalla Polizia di Stato a Salerno beni per un valore di oltre 16 milioni di euro nei confronti di un imprenditore condannato per usura, estorsione e traffico di droga. L’uomo è anche indiziato di agevolare, attraverso attività di riciclaggio, diverse cosche x.com