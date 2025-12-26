Il cinema entra nelle scuole di Palermo il Ministero della Cultura finanzia 7 istituti della città

Centinaia di scuole, milioni di euro e il cinema come strumento educativo: prende forma lungo tutta la Penisola un vasto intervento dedicato all’alfabetizzazione audiovisiva delle nuove generazioni. Sono 232 i progetti finanziati, per un investimento complessivo che supera gli 8,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

