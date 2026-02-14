Mercedes-Benz | piano di rinnovamento con 40 modelli entro il 2028 focus su elettrico e nuove piattaforme

Mercedes-Benz ha annunciato un piano di rinnovamento, puntando a lanciare 40 nuovi modelli entro il 2028, per rispondere alla crescente domanda di veicoli elettrici. L’azienda vuole rinnovare la propria gamma, concentrandosi su tecnologie sostenibili e piattaforme innovative. Nei prossimi anni, la casa tedesca investirà risorse significative nello sviluppo di auto a zero emissioni e in sistemi di guida avanzati.

Mercedes-Benz rilancia la sfida: 40 novità entro il 2028 per rivoluzionare il mercato. Mercedes-Benz punta a una svolta radicale nei prossimi tre anni, con un piano ambizioso che prevede il lancio di 40 nuovi modelli entro il 2028. L’obiettivo è invertire una tendenza negativa nelle vendite e consolidare la posizione di leader nel settore automobilistico premium, investendo massicciamente sull’elettrificazione e sull’innovazione tecnologica in un mercato in rapida evoluzione. Un piano di rinnovamento per affrontare le sfide del 2025. L’azienda si prepara ad affrontare un 2025 economicamente complesso, come sottolineato dal CEO Ola Källenius, e risponde con una strategia articolata di rinnovamento del listino.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sony si prepara a lanciare due versioni della PlayStation 6 entro il 2028.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Mercedes-Benz, utile 2025 dimezzato e avverte: margini in calo nel 2026 e piano di tagli drastici ai costi; CFO Mercedes-Benz: Nessun piano per esportare auto prodotte in Cina in Occidente - Investing.com; Stellantis, retromarcia sulle batterie: la JV Acc cancella le gigafactory di Termoli e Kaiserslautern; Nuova Mercedes-Benz Classe S, fino a quattro versioni per l’ammiraglia.

Mercedes?Benz accelera: 30 nuovi modelli entro il 2027, tra termici ed elettriciL'offensiva della Stella - Mercedes?Benz accelera: 30 nuovi modelli entro il 2027, tra termici ed elettrici Magazine Quotazioni Usato ... quattroruote.it

Piano 2026-2027 Mercedes, 21 nuovi modelli benzina e diesel più 9 full electricUna strategia di prodotto su doppio binario, quella annunciata dal ceo di Mercedes Benz Ola Källenius durante la conferenza annuale sui risultati finanziari. (ANSA) ... ansa.it

2006 Mercedes-Benz E . facebook