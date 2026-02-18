Polemica di cattivo gusto nello sci alpino Il fratello di Matteo Franzoso | Franzoni non è venuto neanche al funerale…

Il fratello di Matteo Franzoso denuncia che Franzoni, medaglia d’argento in discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, non si è presentato al funerale di un parente stretto. Franzoni, salito sul podio dopo vittorie a Wengen e Kitzbuehel, ha ottenuto il suo primo oro olimpico a Milano, superando solo Von Allmen. La polemica è scoppiata dopo che alcuni amici e parenti hanno notato l’assenza di Franzoni alla cerimonia funebre, generando discussioni tra gli appassionati di sci alpino. La vicenda ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori.

Giovanni Franzoni ha conquistato la medaglia d’argento in discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, salendo sul secondo gradino del podio a cinque cerchi dopo essere esploso nel mese di gennaio: le vittorie in due gare iconiche come il superG di Wengen e la discesa libera di Kitzbuehel lo hanno proiettato tra i grandi, poi il bresciano è riuscito a mettersi al collo un alloro in occasione del suo debutto ai Giochi, inchinandosi soltanto allo svizzero Franjo Von Allmen. Il 24enne ha più volte dedicato i propri risultati eccellenti a Matteo Franzoso (a cominciare dal podio in Val Gardena prima di Natale), che ci ha lasciato lo scorso 15 settembre in seguito a una caduta durante la preparazione sulle nevi del Cile. 🔗 Leggi su Oasport.it

