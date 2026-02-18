Poesie clandestine di LDA & Aka 7even a Sanremo 2026 | significato temi e il fascino di un amore detto di nascosto

LDA e Aka 7even portano a Sanremo 2026 il brano “Poesie clandestine” perché vogliono raccontare un amore nascosto che non può essere espresso pubblicamente. La canzone parla di sentimenti segreti, nascosti dietro una maschera di discrezione, e cattura l’attenzione con immagini di sguardi rubati e messaggi nascosti. Un dettaglio concreto: le parole del testo evocano incontri furtivi e momenti di intimità condivisi lontano dagli occhi degli altri.

Con “Poesie clandestine”, LDA e Aka 7even portano a Sanremo 2026 un brano che gioca su un’immagine subito chiara: le parole d’amore che non si possono dire ad alta voce. Non perché siano meno vere, ma perché arrivano nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, o dentro una storia che non è semplice da mostrare. “Clandestine”, appunto: scritte e custodite come un segreto. Il significato: quando i sentimenti diventano “messaggi non inviati”. Il cuore della canzone è il contrasto tra quello che senti e quello che riesci a dire davvero. “Poesie clandestine” racconta il bisogno di comunicare un’emozione forte, ma anche la paura di esporsi: paura di essere giudicati, fraintesi, respinti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

