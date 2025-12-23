Rocca Priora Presentato il Calendario 2026 del Gruppo Scrittori Realizzato insieme ai ragazzi del Centro Vivere insieme è giunto alla sua 10^ edizione

È stata presentata a Rocca Priora la decima edizione del Calendario 2026 del “Gruppo Scrittori”, realizzato in collaborazione con i giovani del “Centro Vivere Insieme”. Un progetto che ogni anno rafforza il legame tra la comunità e la cultura locale, offrendo uno sguardo autentico sulla vita del paese. La ricorrenza testimonia l’impegno condiviso per valorizzare il territorio attraverso iniziative culturali e sociali.

ROCCA PRIORA (Luciana Vinci) – Felicissimi della presentazione della "10^ Edizione del Calendario 2026 di Rocca Priora" realizzato dal "Gruppo

