Rocca Priora Presentato il Calendario 2026 del Gruppo Scrittori Realizzato insieme ai ragazzi del Centro Vivere insieme è giunto alla sua 10^ edizione

È stata presentata a Rocca Priora la decima edizione del Calendario 2026 del “Gruppo Scrittori”, realizzato in collaborazione con i giovani del “Centro Vivere Insieme”. Un progetto che ogni anno rafforza il legame tra la comunità e la cultura locale, offrendo uno sguardo autentico sulla vita del paese. La ricorrenza testimonia l’impegno condiviso per valorizzare il territorio attraverso iniziative culturali e sociali.

Rocca Priora – Milco Rufini (Verdi Bianchi Rossi): “Investire su giovani e ambiente per guardare al futuro” - Il consigliere di Rocca Priora Milco Rufini ha presentato emendamenti al Bilancio di Previsione incentrati sull'ambiente e la sostenibilità ... castellinotizie.it

Under 18 Regionale ASD Rocca Priora RDP - 2 CECCANO Calcio - 1 I nostri ragazzi al Montefiore di Rocca Priora nonostante lo svantaggio iniziale, combattono e riescono prima ad acciuffare il pareggio con UKA e poi allo scadere ad ottener - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.