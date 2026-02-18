Poche ore di tregua poi torna il maltempo | nuova allerta meteo per piene dei fiumi mareggiate e vento
Il maltempo torna a colpire la Romagna, causando allerta per piene, mareggiate e forte vento. Dopo alcune ore di sole, le previsioni meteo indicano che la pioggia riprenderà a intensificarsi, con rischi concreti per le zone basse e le coste. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a muoversi con cautela nelle aree più a rischio.
Dopo l'allerta per il mare, una nuova sferzata del maltempo è pronta ad abbattersi sul territorio romagnolo. Sul riminese è stata emessa un'allerta 'gialla' per mareggiate, piene dei fiumi e vento, 'arancione' per vento solo nei comuni in collina. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Per la giornata di giovedì, come si legge nel bollettino meteo, "sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio eo temporale, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale.🔗 Leggi su Riminitoday.it
