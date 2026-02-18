Torna il maltempo sulla Romagna | nuova allerta meteo per piene dei fiumi e vento

Il maltempo torna a colpire la Romagna, provocando allagamenti e raffiche di vento intense. La causa è una perturbazione che si sta muovendo dalla regione, portando pioggia abbondante e vento forte, soprattutto nelle zone vicino ai fiumi. Le autorità hanno già emesso una nuova allerta meteo, invitando la popolazione a prestare attenzione alle possibili piene e ai rischi di caduta di alberi. La situazione si aggrava con le piogge persistenti che stanno allagando alcune strade e campi.

Dopo l'allerta per il mare, una nuova sferzata del maltempo è pronta ad abbattersi sul territorio romagnolo. Per tutta la provincia di Ravenna è stata emessa un'allerta 'gialla' per le piene dei fiumi e vento, 'arancione' per vento solo nei comuni in collina. Per la giornata di giovedì, come si legge nel bollettino meteo, "sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio eo temporale, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale. Sono inoltre previsti venti meridionali di burrasca forte (75-88 Kmh) con rinforzi o raffiche di intensità superiore sull'intera fascia appenninica.