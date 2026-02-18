Torna il maltempo sulla Romagna | nuova allerta meteo per piene dei fiumi mareggiate e vento
Il maltempo torna a colpire la Romagna, causando allagamenti e difficoltà alle autorità locali. La causa è l’arrivo di una perturbazione che porta piogge intense e venti forti, con previsioni di ulteriori piene dei fiumi e mareggiate lungo la costa. I residenti si preparano a fronteggiare un’ondata di eventi meteorologici che si intensificano nel corso della giornata.
Dopo l'allerta per il mare, una nuova sferzata del maltempo è pronta ad abbattersi sul territorio romagnolo. Sul territorio è stata emessa un'allerta 'gialla' per mareggiate, piene dei fiumi e vento, 'arancione' per vento solo nei comuni in collina. Per la giornata di giovedì, come si legge nel bollettino meteo, "sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio eo temporale, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale. Sono inoltre previsti venti meridionali di burrasca forte (75-88 Kmh) con rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
