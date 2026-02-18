Torna il maltempo sulla Romagna | nuova allerta meteo per piene dei fiumi mareggiate e vento

Il maltempo torna a colpire la Romagna, causando allagamenti e difficoltà alle autorità locali. La causa è l’arrivo di una perturbazione che porta piogge intense e venti forti, con previsioni di ulteriori piene dei fiumi e mareggiate lungo la costa. I residenti si preparano a fronteggiare un’ondata di eventi meteorologici che si intensificano nel corso della giornata.