Pobega Bologna ufficiale il riscatto dal Milan | c’è l’annuncio! Ecco quanto incassano i rossoneri

Il Bologna ha ufficializzato il riscatto di Tommaso Pobega dal Milan, dopo aver raggiunto un accordo di circa 16 milioni di euro. Il giocatore, che si era messo in mostra con prestazioni convincenti durante la stagione, lascia i rossoneri per vestire la maglia emiliana. L’annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale del club, che ha confermato il trasferimento definitivo del centrocampista. Pobega si è già presentato ai tifosi e si prepara a iniziare la sua nuova avventura in Serie A.

