Pld le ragioni del Sì | domani a Napoli incontro con Marattin Lauri Pansini Macry Velardi Iannotti

Pld organizza domani a Napoli un incontro pubblico con Marattin, Lauri, Pansini, Macry, Velardi e Iannotti, per spiegare le motivazioni del “Sì”. La riunione si svolge in un locale nel centro storico e mira a coinvolgere i cittadini nella discussione sul referendum sulla giustizia previsto per marzo 2026.

Un incontro pubblico per approfondire le ragioni del “Sì” in vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. È l’iniziativa promossa dal comitato “Giustizia Sì” che si terrà domani, mercoledì 18 febbraio alle ore 18, presso l’Hotel Ramada di Napoli. L’evento, ospitato dal Partito LiberalDemocratico della Campania, sarà dedicato in particolare al tema della separazione delle carriere in magistratura, oggetto del quesito referendario. All’incontro interverranno il segretario nazionale del PLD, Luigi Marattin, la professoressa Carla Pansini, ordinario di Diritto processuale penale all’Università Parthenope, il professor Paolo Macry, ordinario di Storia contemporanea all’Università Federico II, e il giornalista Claudio Velardi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

