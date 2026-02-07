Polemica su Marattin Pld insulta attivista con deformità facciale | Sei davvero brutto Poi le scuse

Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, finisce nel mirino per un commento su un social. Dopo aver definito un post di un cittadino con deformità facciale “indecente”, ha risposto con un commento che ha scatenato le polemiche: “Tu invece mi sembri davvero molto brutto”. La discussione si è infiammata in rete, poi Marattin si è scusato pubblicamente.

Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, è stato criticato sui social per un commento nei confronti di un cittadino con una deformità facciale che aveva definito un suo post "indecente": "Tu invece mi sembri davvero molto brutto", ha risposto. Poi le scuse: "Non potevo sapere, mi scuso di cuore".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Luigi Marattin Polemica su Marattin (Pld), insulta un attivista con deformità facciale: “Sei davvero molto brutto” Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, si trova di nuovo al centro delle polemiche. Referendum: Marattin, 'Pld primo a metterci la faccia, costituito Comitato sì' Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Luigi Marattin Argomenti discussi: Polemica su Marattin (Pld), insulta attivista con deformità facciale: Sei davvero brutto. Poi le scuse; Mi sembri brutto Marattin non accetta le critiche e risponde col bodyshaming; Referendum | Marattin ' senza parole per parabola Pd scimmiottano populismo M5s'. Polemica su Marattin (Pld), insulta un attivista con deformità facciale: Sei davvero molto bruttoLuigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, è stato criticato sui social per un commento nei confronti di un cittadino con una ... fanpage.it Mi sembri brutto. Marattin non accetta le critiche e risponde col bodyshamingIl segretario Nazionale del Partito Liberaldemocratico risponde con un insulto a un commentatore che lo contesta per un post su Gaza ... msn.com Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, è stato criticato sui social per un commento nei confronti di un cittadino con una deformità facciale che aveva definito un suo post “indecente” facebook Io non ho parole per definire a che punto sia arrivato oggi Luigi Marattin. Che schifo: x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.